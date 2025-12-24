Famiglia nel bosco i legali annunciano azioni | Informazioni scellerate per tratteggiare idea famiglia selvaggia
"Di nuovo registriamo, con allarme, la diffusione integrale delle ordinanze e delle relazioni che attengono a dati e fatti personalissimi dei minori, loro malgrado, coinvolti in questa drammatica e dolorosa vicenda" a dirlo sono Danila Solinas e Marco Femminella, avvocati della coppia che viveva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: La «famiglia nel bosco» cambia legali. Le (forti) pressioni degli altri rurali
Leggi anche: Famiglia nel bosco di Palmoli, i legali contestano l’ordinanza: "Nessuna emergenza, misura sproporzionata"
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori; Famiglia nel bosco: richiesta verifica delle capacità genitoriale dei genitori e dello stato psichico dei bambini. ProVita: Così si rischia l'umiliazione; Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rigetta ricorso: Nathan sta male; Famiglia nel bosco, i bimbi resteranno anche per Natale nella casa famiglia di Vasto.
Famiglia nel bosco, la sentenza del Tribunale per Natale: l'annuncio del sindaco - Il Tribunale e gli esperti stanno esaminando lo stato dei bambini e le competenze genitoriali nella delicata vicenda della “famiglia nel bosco”. notizie.it
????????? ??-????, ????????? ????????? ?????? ?????? ??????: ?????? ??????? - Il Tribunale e gli esperti stanno esaminando lo stato dei bambini e le competenze genitoriali nella delicata vicenda della “famiglia nel bosco”. notizie.it
Famiglia nel bosco: richiesta verifica delle capacità genitoriale dei genitori e dello stato psichico dei bambini. ProVita: “Così si rischia l’umiliazione” - Il Tribunale dispone la perizia sui coniugi Trevallion rendendo secondari i progressi scolastici e abitativi, mentre Pro Vita denuncia un accanimento che ostacola il ricongiungimento e costringe i bam ... orizzontescuola.it
Famiglia nel bosco, il tribunale ha respinto la proposta del pranzo di #Natale in comunità. Nathan sarà con i figli solo nell’ora prevista del giovedì. #Tg1 - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, i diritti dei bambini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.