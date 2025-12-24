famiglia nel bosco divisa a natale violenza di stato senza precedenti

Poche ore di nuovo insieme per la famiglia nel bosco. Il padre, Nathan Trevallion potrà incontrare la mattina di Natale i tre figli e la moglie due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo l'allontanamento della casa nel bosco dove vivevano a Palmoli (Chieti). "Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà", è la denuncia del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Ci ho parlato ieri sera e l'ho trovato debilitato, stanco, deluso come è normale che sia", racconta all'agenzia Adnkronos il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli ricordando che attualmente il papà "ha accesso alla struttura due volte a settimana per un'ora, ma il giorno di Natale il tempo è stato prolungato fino a due ore e mezzo" con l'autorizzazione a restare "dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

