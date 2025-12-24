Famiglia nel bosco concessa una breve visita natalizia al papà
Nathan Trevallion, il papà della famiglia che abitava in un rudere nel bosco di Palmoli (Chieti), potrà trascorrere parte del giorno di Natale nella struttura protetta di Vasto dove da più di un mese vivono i suoi tre figli e la moglie Catherine Birmingham. Ma quello del 25 dicembre, come ha deciso la direzione della casa d’accoglienza abruzzese, sarà un incontro con diversi paletti: l’uomo infatti potrà restare nella struttura solo dalle 10 alle 12:30 e non potrà pranzare con i suoi figli, perché – è stato spiegato – il regolamento interno non lo prevede e ciò costituirebbe un precedente. LEGGI ANCHE: Non serve essere salviniani incarogniti per tifare per la famiglia nel bosco Il Tribunale per i minorenni ha disposto una nuova perizia su tutti i componenti della famiglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
