Famiglia nel bosco come hanno reagito Nathan e Catherine al mancato rientro a casa per Natale

Nathan e Catherine, membri della famiglia nel bosco, hanno affrontato con rassegnazione il mancato rientro a casa per Natale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il padre Nathan aveva già ricevuto notizie riguardo alla decisione dei giudici del tribunale dei minori de L’Aquila, che ha influenzato profondamente le loro reazioni e il loro stato d’animo in un periodo tradizionalmente dedicato alla famiglia.

Nathan Trevallion se lo aspettava. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera lunedì sera il papà della famiglia del bosco era stato informato su cosa i giudici del tribunale dei minori de L’Aquila hanno stabilito. Ovvero il non ritorno dei bimbi per ora al nucleo familiare, disponendo una valutazione psicologica anche sui genitori. Mamma Catherine è stata avvisata dai legali al telefono. Lo choc di Nathan: « Andiamo avanti ». Il papà dei bimbi, riporta il quotidiano, è rimasto di sale. Ha chiesto gentilmente spiegazioni, poi ha pronunciato due parole: « Andiamo avanti ». Tornato a Palmoli, nella casa in comodato d’uso, ha trovato al suo arrivo il proprietario, Armando Carusi, con sua figlia. 🔗 Leggi su Open.online

