famiglia del bosco natale solo per 2 ore

La famiglia del bosco si prepara a vivere un Natale diverso, limitato a sole due ore e mezza. Un'occasione breve, ma intensa, per condividere un momento speciale in un periodo tradizionalmente dedicato alla famiglia e alla convivialità. Un Natale che, seppur ridotto nei tempi, mira a mantenere viva la magia e i valori di sempre, nel rispetto delle circostanze.

Tutti ci hanno sperato fino all'ultimo ma la storia di Natale non ci sarà. O meglio, ci sarà per due ore e mezza esatte, non un minuto di più, percarità. Questo è il tempo concesso a papà Nathan per trascorrere il 25 dicembre con la moglie Catherine e i figli. Meno di quanto una famiglia media italiana ci metterà per passare dall'antipasto al panettone. Di più sarebbe stato così compromettente? O psichicamente dannoso? Papà Nathan si presenterà alla casa famiglia alle 10 e dovrà lasciarla alle 12,30. Punto. Nemmeno Frank Capra avrebbe smorzato il lieto fine del film di Natale con un'amarezza tale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

