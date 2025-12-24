Famiglia del bosco | concessa la visita natalizia a papà Nathan ma di sole due ore
AGI - Papà Nathan trascorrerà il giorno di Natale nella struttura protetta di Vasto (Chieti) con la sua famiglia. Ma solo dalle 10:00 alle 12:30. Un incontro limitato nel tempo, autorizzato ieri dalla direzione della casa d'accoglienza dove vivono da più di un mese i suoi tre figli e la moglie Catherine. Una piccola apertura che però lascia la famiglia Trevallion Birmingham divisa per molti altri mesi, almeno a leggere le disposizioni del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha stabilito una verifica sullo stato psichico dei genitori; collegata c'è anche un'indagine psico-diagnostica sui figli. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan «passerà il Natale con la famiglia, starà con moglie e figli 2 ore e mezza». L'annuncio del sindaco
Leggi anche: Famiglia del bosco a Chieti, i genitori disperati. Il papà Nathan: «Mia moglie e i bimbi potrebbero tornare in Australia»
Famiglia nel bosco, ricorso respinto. «No al Natale insieme ai genitori»; Famiglia nel bosco, i figli vedono la madre solo durante i pasti e il padre due volte a settimana; Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere Natale in struttura con famiglia; Famiglia nel bosco, da giudici incarico per verificare lo stato 'psichico' dei genitori.
Famiglia nel bosco, ordinanza nomina CTU/ Sindaco “In discussione genitorialità, i tempi si allungano” - La famiglia nel bosco nei primi servizi di Storie Italiane, con gli aggiornamenti sul ricongiungimento famigliare: le ultime novità ... ilsussidiario.net
Famiglia nel bosco, «i bimbi vanno sentiti senza genitori»: la linea dettata dai giudici della Corte d'appello. Ignorata una bronchite acuta - 30 quando tre piccole teste bionde fanno capolino dalla casa famiglia in cui sono ospitate da un mese esatto. ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura ... msn.com
Famiglia nel bosco, il tribunale ha respinto la proposta del pranzo di #Natale in comunità. Nathan sarà con i figli solo nell’ora prevista del giovedì. #Tg1 - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, i diritti dei bambini x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.