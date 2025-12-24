Famiglia del bosco beffa di Natale per il papà | i giudici gli negano il pranzo con i figli
Nathan Trevallion potrà incontrare domani, per il Natale, i bambini e la moglie ma solo per due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo l’allontanamento della casa nel bosco dove vivevano a Palmoli (Chieti). Non potrà quindi pranzare con loro. “Ci ho parlato ieri sera e l’ho trovato debilitato, stanco, deluso come è normale che sia”, racconta all’ Adnkronos il sindaco di Palmoli (Chieti) Giuseppe Masciulli ricordando che attualmente il papà “ha accesso alla struttura due volte a settimana per un’ora, ma il giorno di Natale il tempo è stato prolungato fino a due ore e mezzo” con l’autorizzazione a restare “dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
