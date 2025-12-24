Famiglia Bosco papà a Natale con figli

11.50 Papà Nathan trascorrerà due ore e mezza il giorno di Natale nella struttura di Vasto (Chieti) con i tre figli e la moglie Catherine, dalle 10 alle 12.30. L'incontro è stato autorizzato ieri dalla direzione della casa d'accoglienza dove i bimbi vivono da oltre un mese La famiglia Trevallion Birmingham sarà divisa per molti altri mesi, almeno a leggere le disposizioni del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha stabilito una verifica sullo stato psichico dei genitori,collegata a un'indagine psico-diagnostica sui figli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

