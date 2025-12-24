Falsissimo Davide Donadei smentisce Corona sul caso Signorini | Anche io ho registrato le nostre chiamate

Nella seconda puntata del podcast di Fabrizio Corona spuntano riferimenti a presunti video e incontri segreti. Davide Donadei smentisce tutto e chiede più rispetto nel racconto mediatico. Nella seconda puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi ha proseguito l'inchiesta sul presunto Sistema Signorini facendo ascoltare una telefonata con Davide Donadei. Nel corso della conversazione, Corona ha fatto riferimento all'esistenza di presunte videochat e di video compromettenti che ritrarrebbero l'ex gieffino a letto in una camera d'albergo con Alfonso Signorini. Il racconto di Fabrizio Corona non è l'unica verità: il precedente di Pierpaolo Pretelli Illazioni che Davide Donadei ha respinto con decisione, prima in diretta e poi attraverso una diretta social, nella quale ha voluto prendere parola per fermare quella che, a suo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

