Falsissimo Davide Donadei smentisce Corona sul caso Signorini | Anche io ho registrato le nostre chiamate
Nella seconda puntata del podcast di Fabrizio Corona spuntano riferimenti a presunti video e incontri segreti. Davide Donadei smentisce tutto e chiede più rispetto nel racconto mediatico. Nella seconda puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi ha proseguito l'inchiesta sul presunto Sistema Signorini facendo ascoltare una telefonata con Davide Donadei. Nel corso della conversazione, Corona ha fatto riferimento all'esistenza di presunte videochat e di video compromettenti che ritrarrebbero l'ex gieffino a letto in una camera d'albergo con Alfonso Signorini. Il racconto di Fabrizio Corona non è l'unica verità: il precedente di Pierpaolo Pretelli Illazioni che Davide Donadei ha respinto con decisione, prima in diretta e poi attraverso una diretta social, nella quale ha voluto prendere parola per fermare quella che, a suo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Davide Donadei, sfogo dopo Falsissimo: ‘Mai ricevuto regali né avances da Signorini, ho le registrazioni’
Leggi anche: Davide Donadei ha mentito su Alfonso Signorini? Nuove chat e rivelazioni di Corona
Corona all'attacco di Davide Donadei: A letto con Signorini accanto, vestito di latex; Davide Donadei e Alfonso Signorini, Corona mostra le chat: Ho anche un video di loro due. Ma l'ex gieffino smentisce; Chi è Davide Donadei: età, altezza, lavoro e il caso Signorini da Falsissimo; Fabrizio Corona accusa Davide Donadei: “Ho un video di te e lui insieme” L’ex tronista sm....
Falsissimo, Davide Donadei smentisce Corona sul caso Signorini: "Anche io ho registrato le nostre chiamate" - Nella seconda puntata del podcast di Fabrizio Corona spuntano riferimenti a presunti video e incontri segreti. movieplayer.it
Caso Signorini, Davide Donadei: "Nessun incontro segreto! Ho le registrazioni anche io con Corona" (VIDEO) - L'ex tronista e gieffino Davide Donadei è tornato sui social dopo l'ultima puntata di Falsissimo per difendersi dalle accuse e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Alfonso Si ... msn.com
Caso Signorini, parla Davide Donadei: lo sfogo social dopo le accuse di Corona. Cosa ha detto - L’ex gieffino risponde alle accuse emerse nel podcast di Fabrizio Corona e chiarisce i rapporti con Alfonso Signorini: "Mai subito ricatti" ... libero.it
Il caso Signorini si arricchisce di nuovi elementi: dalle dichiarazioni di Davide Donadei alle versioni contrapposte raccontate a Falsissimo, tra presunte chat, smentite e testimonianze tutte da verificare - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.