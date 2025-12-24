Falsi condoni edilizi ad Avellino | al via le analisi dei dispositivi sequestrati

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino - Dal 29 gennaio prenderanno avvio le operazioni tecniche sui dispositivi informatici sequestrati nell’ambito dell’inchiesta sui condoni edilizi del Comune di Avellino. Si tratta di un passaggio previsto nell’indagine che coinvolge quindici persone, indagate per l’ipotesi di falso.Ruolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

