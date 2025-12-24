Falsi condoni edilizi ad Avellino | al via le analisi dei dispositivi sequestrati
Avellino - Dal 29 gennaio prenderanno avvio le operazioni tecniche sui dispositivi informatici sequestrati nell’ambito dell’inchiesta sui condoni edilizi del Comune di Avellino. Si tratta di un passaggio previsto nell’indagine che coinvolge quindici persone, indagate per l’ipotesi di falso.Ruolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Condoni edilizi irregolari ad Avellino, l’inchiesta entra nella fase cruciale
Leggi anche: Affitti brevi, condoni edilizi e rottamazione cartelle: le ultime sulla manovra 2026
Condoni edilizi irregolari ad Avellino, l’inchiesta entra nella fase cruciale; Avellino, inchiesta condoni falsi al Comune: martedì incarico al consulente.
Inchiesta condoni edilizi al comune di Avellino, il 29 partono gli esami sui telefoni: quindici indagati dalla Procura - Avranno inizio il 29 gennaio le operazioni peritali sui dispositivi sottoposti a sequestro dai militari dell’Aliquota di Pg delle Fiamme Gialle presso la Procura e della DIGOS nei confronti di alcuni ... corriereirpinia.it
Condoni falsi, il 29 partono gli esami sui telefoni: quindici indagati dalla Procura - Partiranno il 29 gennaio le operazioni peritali sui dispositivi sottoposti a sequestro dai militari dell’Aliquota di Pg delle Fiamme Gialle presso la Procura e della DIGOS nei confronti di a ... irpinianews.it
Avellino, inchiesta condoni falsi al Comune: martedì incarico al consulente - Inchiesta condoni falsi al comune di Avellino: fissata la data per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico che dovrà eseguire l'accertamento irripetibile. ilmattino.it
Avellino, inchiesta condoni falsi: sale a quindici il numero degli indagati #Avellino - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.