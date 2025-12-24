Fallout | New Vegas approda nel cloud con l’espansione del catalogo GeForce NOW

(Adnkronos) – Il servizio di cloud gaming di NVIDIA prosegue la sua espansione invernale con un aggiornamento che punta sulla nostalgia e sulla potenza di calcolo. Protagonista del nuovo "GFN Thursday" è Fallout: New Vegas, il celebre GDR post-apocalittico che si unisce alla libreria proprio in concomitanza con il successo mediatico della serie televisiva dedicata .

