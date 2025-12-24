Fabrizio scivola con la moto e muore a 34 anni dodici anni fa finì in coma per un incidente simile

Schianto fatale in moto: Fabrizio muore a 34 anni - Fabrizio Bresaola, 34 anni di Arco, muore dopo un grave incidente in moto sulla Gardesana orientale. nordest24.it

Fabrizio perde il controllo della moto e muore a 34 anni: nel 2013 un incidente simile, ma si era svegliato dal coma - L'uomo è finito sull'asfalto lungo la Gardesana orientale a poco più di 10 chilometri dalla strada di Arco (Trento) ... today.it

"Dove i campi Sono ormai in periferia Ed il fiume Scivola pian piano e via Tu cerchi il cielo ma È una linea che non sai se c'è E quasi ti scordi di esistere.." Ciao Fabrizio :( - facebook.com facebook

