Fabrizio scivola con la moto e muore a 34 anni dodici anni fa finì in coma per un incidente simile
Un incidente stradale, simile a quello che lo aveva coinvolto 12 anni fa, è stato fatale al 34enne Fabrizio Bresaola morto a seguito di uno schianto con la sua motocicletta sulla strada statale 249 Gardesana orientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fabrizio perde il controllo della moto e muore a 34 anni: nel 2013 un incidente simile, ma si era svegliato dal coma
Leggi anche: Trento piange Fabrizio Bresaola 12 anni dopo il coma: morto a 34 anni in moto, la stessa strada e lo stesso ospedale
Tragico schianto in moto sulla Gardesana, muore 34enne veronese - Non ce l'ha fatta Fabrizio Bresaola, 34 anni, originario di Malcesine: è morto in ospedale dopo l'incidente sulla Gardesana. veronaoggi.it
Schianto fatale in moto: Fabrizio muore a 34 anni - Fabrizio Bresaola, 34 anni di Arco, muore dopo un grave incidente in moto sulla Gardesana orientale. nordest24.it
Fabrizio perde il controllo della moto e muore a 34 anni: nel 2013 un incidente simile, ma si era svegliato dal coma - L'uomo è finito sull'asfalto lungo la Gardesana orientale a poco più di 10 chilometri dalla strada di Arco (Trento) ... today.it
"Dove i campi Sono ormai in periferia Ed il fiume Scivola pian piano e via Tu cerchi il cielo ma È una linea che non sai se c'è E quasi ti scordi di esistere.." Ciao Fabrizio :( - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.