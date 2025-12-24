F1 Villeneuve provoca Hamilton | l’ex pilota ci va giù pesante

Jacques Villeneuve attacca Lewis Hamilton: la provocazione dell’ex pilota Formula 1 è pesantissima. Jacques Villeneuve torna a far parlare di sé e lo fa con parole destinate a dividere. Parlando di Lewis Hamilton, l’ex pilota canadese ha espresso una critica netta, detta senza particolari cautele, che inevitabilmente ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: F1, Wolff ci va giù pesante: che stoccata a Hamilton Leggi anche: F1, Russell ci va giù pesante: stoccata durissima a Verstappen Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. F1, Jacques Villeneuve duro su Hamilton: “I suoi Mondiali non sono stati difficili da vincere, ora si sente intoccabile” - Quella vissuta da Lewis Hamilton è stata senza dubbio una delle stagioni più negative in F1 per il pilota britannico. oasport.it

Hamilton: "Facile vincere in Mercedes" lo schiaffo di Villeneuve ma Lewis si gode New York con Michael B. Jordan - L'ex campione del mondo di F1 Jacques Villeneuve spara a zero contro Hamilton sminuendo i titoli conquistati in Mercedes mentre Lewis continua a ritemprare mente e corpo a NY ... sport.virgilio.it

Villeneuve: “Hamilton? Con quella Mercedes poteva vincere chiunque o quasi. E si è sentito intoccabile” - Il campione del mondo 1997 ha stroncato il campionissimo inglese della Ferrari, ripercorrendo le sue vittorie in Mercedes ... formulapassion.it

Il problema di Lewis Hamilton La Mercedes dominante Questa, più o meno, la ricostruzione che fa un tagliente Jacques Villeneuve. Uno che, nella sua carriera, ha vinto solo con una macchina.. dominante. #lewishamilton Vai al primo commento - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.