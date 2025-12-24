Ex funzionari della sicurezza ci spiegano perché il muro negoziale di Putin non è cambiato dal 2022
Ex funzionari della sicurezza spiegano perché il muro negoziale di Putin non si è modificato dal 2022. A Washington si discute ancora se la guerra russa in Ucraina sia stata determinata dall’espansione della NATO, affermazione che rimane presente nonostante i fatti. In questo articolo analizziamo le ragioni di questa posizione e le implicazioni per le relazioni internazionali.
Washington. L'affermazione: la guerra della Russia contro l'Ucraina è stata causata dalla Nato è sopravvissuta a ogni fatto – e non sono.
