Ex funzionari della sicurezza spiegano perché il muro negoziale di Putin non si è modificato dal 2022. A Washington si discute ancora se la guerra russa in Ucraina sia stata determinata dall’espansione della NATO, affermazione che rimane presente nonostante i fatti. In questo articolo analizziamo le ragioni di questa posizione e le implicazioni per le relazioni internazionali.

