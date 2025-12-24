Le Officine Casaralta, un tempo simbolo di innovazione industriale, stanno per chiudere definitivamente i battenti nel 2029. Oggi, di quel sito storico rimangono soltanto detriti visibili dalle finestre di via Ferrarese e Casoni, mentre i ricordi di un passato di attività e sviluppo industriale sono ancora presenti per chi ha vissuto quegli anni. Un capitolo della storia locale si avvia alla conclusione, segnando il fine di un’epoca.

Di quelle che furono le Officine Casaralta, non rimane quasi più niente. Se non detriti, per chi si affaccia dalle finestre delle vie Ferrarese e Casoni, e ricordi, per chi ha visto l’azienda di costruzioni meccaniche nel fiore della sua attività fino agli anni Ottanta. Le ruspe, tra la Bolognina e il quartiere San Donato, sono sempre operative e nei giorni scorsi è iniziata la demolizione dell’ultimo ’scheletro’ che affaccia su via Stalingrado. Una struttura imponente, nata nel 2008 e diventata un vecchio direzionale abbandonato, al posto del quale sorgerà uno studentato. Proseguono senza sosta, da quando si è aperto ufficialmente il cantiere lo scorso maggio, i lavori di rigenerazione delle ex Casaralta, che è vicina di casa del Tecnopolo e dell’ex caserma Sani (anche questa in disuso da anni), dalle cui ceneri sorgerà la Bologna del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Casaralta, ultimo atto: "Fine lavori nel 2029"

Leggi anche: Fiorentina, la ristrutturazione dello stadio Franchi: i lavori termineranno nel 2029

Leggi anche: Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ex Casaralta, ultimo atto: Fine lavori nel 2029.

Ex Casaralta, ultimo atto: "Fine lavori nel 2029" - Delle Officine resta solo uno ’scheletro’ che diventerà uno studentato. msn.com