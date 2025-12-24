Eventi dalla musica ai fuochi d’artificio | così il Capodanno in piazza a Napoli

Capodanno a Napoli: al fine di garantire la massima sicurezza per il pubblico, gli eventi di mercoledì 31 dicembre prossimo previsti in piazza Vittoria si spostano in piazza Municipio. Qui si terranno il contest Dj giovani proposte, l’evento con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani. Alla Rotonda Diaz, invece, confermati Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo. Anche il dj set “Alza il volume, è 2026” del pomeriggio di Capodanno si terrà in piazza Municipio anziché in piazza Vittoria. Nonostante il cambio di location – si sottolinea dal Comune di Napoli – resta invariato lo spirito della manifestazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

