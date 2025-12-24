L’ Eurovision ha un nuovo direttore artistico. L’emittente austriaca Orf ha nominato Marvin Dietmann, noto registra e coreografo, Head of Contest per l’edizione 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Prende il posto di Christer Björkman, ex capo del Melodifestivalen svedese, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi tre anni. Tra i suoi compiti, ci sarà il coordinamento delle delegazioni dei vari Paesi partecipanti, di cui dovrà tradurre in performance sul palco le idee artistiche, e la definizione dell’ordine di uscita per le semifinali e la finale. La sua nomina arriva in un momento di profonda riorganizzazione strutturale della manifestazione canora, che ha recentemente deciso di scorporare le funzioni manageriali e artistiche prima nelle mani di un solo Executive Supervisor. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eurovision, Marvin Dietmann è il nuovo direttore artistico

Leggi anche: Orchestra Filarmonica di Benevento, Giovanni Sollima è il nuovo direttore artistico

Leggi anche: Cinema indipendente, Massimo Puglisi è il nuovo direttore artistico del Liverpool Indie Award

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eurovision 2026, Marvin Dietmann nominato Head of Contest - Il regista e coreografo austriaco Marvin Dietmann succederà a Christer Björkman come Head of Contest per l'Eurovision 2026. eurofestivalnews.com