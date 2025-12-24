Euro contraffatti per un milione di euro | carabinieri arrestano un 31enne ad Acilia

Acilia, 24 dicembre 2025 – Un laboratorio clandestino per la produzione di banconote false, allestito all’interno di un’abitazione privata, è stato scoperto e smantellato dai carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il supporto dei militari della Compagnia di Ostia. L’operazione, denominata “Vulcano”, ha portato all’arresto di un 31enne residente ad Acilia, ritenuto responsabile dell’organizzazione e gestione della stamperia illegale. L’uomo è stato fermato mentre stava ultimando una spedizione di banconote false da 50 euro, pronte per essere inviate ai destinatari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

