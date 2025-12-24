Eugenio Franceschini | I cliché in Emily in Paris? Il mondo ci sogna così Ho passato anni difficili questa serie il mio riscatto
Eugenio Franceschini, classe 1991, è l'italianissimo Marcello Muratori in Emily in Paris 5, l'amata serie Netflix con protagonista Lily Collins. Una serie tv che per lui ha rappresentato un vero e proprio riscatto dopo un periodo difficile. "La vivo come una medaglia", racconta a Today. E ci. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Emily in Paris 5, recensione: la serie sbarca a Venezia portando con sè una gondola di cliché
Leggi anche: L’Italia di Emily in Paris 5 è un cliché?
L’Italia di Emily in Paris 5 è un cliché?.
Eugenio Franceschini in Emily in Paris: «Io e Marcello non ci assomigliamo» - Eugenio Franceschini, Marcello in Emily in Paris, si racconta: l'infanzia con i genitori burattinai, la paternità, i sacrifici per la carriera ... donnamoderna.com
Emily in Paris 4, anche Raoul Bova ed Eugenio Franceschini - Netflix annuncia le new entry del cast della quarta stagione di Emily in Paris, tra cui Raoul Bova ed Eugenio Franceschini. ansa.it
Chi è Marcello in Emily in Paris ? Ce lo racconta l'attore, Eugenio Franceschini - e ne parliamo ancora oggi, per l'uscita della quinta stagione su Netflix - vogue.it
Emily in Paris 5, le guest italiane A Eugenio Franceschini, Raoul Bova e Anna Galiena si uniscono tra gli altri Valentina Corti, Violante Placido e Denise Tantucci - facebook.com facebook
Marcello Muratori ha ufficialmente conquistato il cuore di Emily Cooper. A interpretarlo è l'attore italiano Eugenio Franceschini che, in occasione della quinta stagione di Emily in Paris, ha raccontato a Vogue Italia qualche curiosità dal dietro le quinte x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.