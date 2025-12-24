Eugenio Franceschini | I cliché in Emily in Paris? Il mondo ci sogna così Ho passato anni difficili questa serie il mio riscatto

Eugenio Franceschini, classe 1991, è l'italianissimo Marcello Muratori in Emily in Paris 5, l'amata serie Netflix con protagonista Lily Collins. Una serie tv che per lui ha rappresentato un vero e proprio riscatto dopo un periodo difficile. "La vivo come una medaglia", racconta a Today. E ci. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Emily in Paris 5, recensione: la serie sbarca a Venezia portando con sè una gondola di cliché

Leggi anche: L’Italia di Emily in Paris 5 è un cliché?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Italia di Emily in Paris 5 è un cliché?.

Eugenio Franceschini in Emily in Paris: «Io e Marcello non ci assomigliamo» - Eugenio Franceschini, Marcello in Emily in Paris, si racconta: l'infanzia con i genitori burattinai, la paternità, i sacrifici per la carriera ... donnamoderna.com