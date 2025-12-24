Etichette false e proteine vietate | sequestrate 85mila confezioni di noodles destinate al mercato italiano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrate al porto di Pra’ oltre 85mila confezioni di noodles irregolari: etichette incongruenti e proteine animali vietate. Denunciato l’importatore. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Libia, sequestrate 59 barche destinate al traffico di migranti: arrivate dall’Italia nei container

Leggi anche: Viterbo, finta "canapa light": sequestrate 85mila dosi di marijuana e un negozio | FOTO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sequestrate in porto a Genova 85mila confezioni di noodles istantanei, all'interno una proteina animale illegale.

etichette false proteine vietateEtichette false e proteine vietate: sequestrate 85mila confezioni di noodles destinate al mercato italiano - Sequestrate al porto di Pra’ oltre 85mila confezioni di noodles irregolari: etichette incongruenti e proteine animali vietate ... fanpage.it

etichette false proteine vietatePorto di Genova-Prà, sequestrate oltre 85mila confezioni di noodles irregolari: contenevano proteine animali vietate - Prà: oltre 85mila confezioni di noodles irregolari con proteine animali vietate bloccate da Dogane e Gdf. ligurianotizie.it

Sequestrate in porto a Genova 85mila confezioni di noodles istantanei, all'interno una proteina animale illegale - All’interno una proteina animale vietata dalla normativa europea, ma non era riportata nell’etichetta tradotta dal cinese all’italiano ... primocanale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.