Etica prevenzione e innovazione | le nuove sfide di agronomi e forestali

Si è svolto lo scorso 21 dicembre, presso la Sala Conferenze “Madison” a Realmonte (AG), il Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento dal titolo: “Etica, prevenzione e innovazione: Le nuove sfide della professione del Dott. Agronomo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Prevenzione e salute in Valdarno: un incontro per parlare di registro tumori e nuove sfide della prevenzione oncologica

Leggi anche: Agronomi e forestali, eletto il nuovo consiglio dell'Ordine

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La fisioterapia del futuro tra innovazione, etica e sostenibilità; BAT, partnership con Yoti per la verifica dell’età tramite scansione facciale; Nasce LEITAI, il nuovo polo di ricerca su diritto ed etica dell’innovazione e dell’AI.

I sei principi fondamentali per un’innovazione tecnologica etica, equa e sostenibile: in allegato un Framework operativo per la valutazione etica, equa e sostenibile delle ... - La trasformazione digitale che attraversa le società contemporanee non è semplicemente un fenomeno tecnico, ma un cambiamento strutturale che incide profondamente su relazioni sociali, modelli educati ... orizzontescuola.it

La fisioterapia del futuro tra innovazione, etica e sostenibilità - Il 3° Congresso FNOFI di Napoli celebra il futuro della fisioterapia: innovazione, etica, sostenibilità e nuove sfide professionali. ilgolfo24.it