Eternals Kumail Nanjiani | Il flop mi ha portato in terapia ma non cambierei niente

Kumail Nanjiani riflette sull’esperienza con il film Eternals, diretto da Chloé Zhao. L’attore ha condiviso come il fallimento commerciale lo abbia portato in terapia, offrendo spunti di crescita personale e professionale. In questa intervista, Nanjiani parla delle lezioni apprese e di come, nonostante le difficoltà, non cambierebbe nulla del percorso intrapreso, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide nel mondo dello spettacolo.

L'attore è tornato a parlare della sua esperienza legata al film diretto da Chloé Zhao e di quello che gli ha insegnato come attore. Kumail Nanjiani è tornato a parlare di Eternals, il film Marvel diretto da Chloé Zhao, ribadendo che è molto fiero del lavoro compiuto. L'interprete di Kingo ha infatti parlato di quanto accaduto nel podcast Wild Card di NPR, spiegando inoltre l'impatto emotivo causato dal flop ai box office. La visione positiva al flop L'attore, in precedenza, aveva rivelato che aveva firmato un accordo che prevedeva il suo coinvolgimento in sei film del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

