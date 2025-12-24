Estrazione Million Day oggi mercoledì 24 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 24 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 23 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 22 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 21 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 20 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 19 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 24 dicembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 3 dicembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 10 dicembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 dicembre 2025; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 22 dicembre: i numeri vincenti; MillionDAY di oggi, estrazione 18 dicembre 2025: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 16 dicembre 2025: i numeri vincenti.

Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, mercoledì 24 dicembre - Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri ... msn.com