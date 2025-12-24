EssilorLuxottica e Burberry partership rinnovata per altri 10 anni

EssilorLuxottica e Burberry hanno annunciato il rinnovo della loro lunga collaborazione per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale di occhiali a marchio Burberry. L’accordo, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2035, consolidando una relazione industriale e creativa che dura da quasi vent’anni. Questa intesa rafforza un legame che aveva avuto inizio nel 2006 e che ha portato alla realizzazione di collezioni di eyewear caratterizzate da un design elegante e dalla qualità artigianale, riflettendo lo spirito distintivo del marchio britannico. La partnership combina la capacità produttiva e tecnologica di EssilorLuxottica con l’estetica iconica di Burberry, permettendo di offrire sul mercato occhiali capaci di coniugare stile e funzionalità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

