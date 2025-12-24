Esplosione tremenda è una bomba | strage durante la preghiera

Un’esplosione ha colpito una moschea nel pieno delle preghiere serali a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, causando almeno sette morti. L’attentato è avvenuto nel mercato cittadino, all’interno della moschea di Gamboru, una delle aree più frequentate della capitale dello Stato di Borno. Secondo quanto riferito da un testimone all’agenzia Reuters, l’esplosione è stata improvvisa e devastante. Il quotidiano nigeriano Daily Trust, citando un sopravvissuto, parla di numerosi fedeli uccisi e di diversi feriti in gravi condizioni. La stessa testata ipotizza un attentatore suicida, mentre il giornale Vanguard riferisce di un ordigno esplosivo improvvisato detonatointorno alle 18. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

