Esplosione in autostrada! Ci sono ancora code | la situazione

La circolazione sulle autostrade italiane sta lentamente tornando alla normalità dopo l'esplosione di un'autocisterna di Gpl avvenuta ieri, 23 dicembre, sull'A1 tra Capua e Caianello in direzione Napoli. L'incidente, che ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto automobili, ha provocato un violento incendio e danni significativi alle strutture circostanti. Fortunatamente, non si registrano feriti, grazie all'evacuazione immediata dei conducenti e degli autogrill vicini da parte dei Vigili del Fuoco. Interventi di emergenza e ripristino del traffico. Una task force di Autostrade per l'Italia, composta da circa 50 operatori e 25 mezzi, ha lavorato per tutta la notte per ripristinare il tratto interessato.

