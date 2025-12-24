Sono state completamente riaperte poco dopo le 5 di questa mattina (24 dicembre) tre corsie di transito lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione Napoli. La riattivazione della piena capacità viaria arriva dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Esplosione dell'autocisterna di Gpl: riaperte le tre corsie sull'A1

