Esplode un’autobotte con Gpl sulla A1 il video del cratere nella carreggiata e i danni a una stazione di servizio

Esplode un’autobotte con Gpl sull’A1 nel tratto casertano, all’altezza di Teano. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni da parte delle squadre dei vigili del fuoco a seguito dell’incidente avvenuto ieri, martedì 23 dicembre, poco prima delle 17 in cui un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava Gpl e che ha preso fuoco esplodendo. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia l’area è stata messa immediatamente in sicurezza e non si sono registrate conseguenze per le persone. In via precauzionale è stata immediatamente evacuata l’area interessata, compresi due autogrill presenti nel tratto autostradale coinvolto e che hanno subito danni ingenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

