Tempo di lettura: < 1 minuto Poco dopo le ore 5.00, sulla A1 Milano-Napoli, sono state completamente ripristinate tre corsie di transito nel tratto compreso tra Capua e Caianello, in direzione Napoli. L’intervento si è reso necessario dopo l’incidente avvenuto nella giornata di ieri, all’altezza del km 709, intorno alle ore 17, che ha coinvolto due mezzi pesanti, tra cui una cisterna adibita al trasporto di GPL, causando l’incendio e la successiva esplosione del mezzo che ha danneggiato la carreggiata, le barriere di sicurezza e la zona circostante. Grazie all’intervento delle squadre, circa 50 maestranze e 25 mezzi d’opera, la circolazione è stata riattivata in condizioni di piena sicurezza nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Esplode autobotte su A1, riaperte tre corsie tra Capua e Caianello

Leggi anche: Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl

Leggi anche: Autobotte di Gpl esplode sull’A1: autostrada chiusa, boato avvertito a chilometri tra Caserta e il Lazio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inferno di fuoco sull'autostrada A1. Esplode un'autocisterna di Gpl; Incidente sull'A1, esplode autobotte di Gpl a Teano: autostrada chiusa verso Napoli, traffico in tilt [VIDEO]; Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill; Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: chilometri di code per chi è diretto in Puglia Il video.

Autobotte esplode sulla A1 a Teano dopo tamponamento. Autostrada riaperta in serata in entrambi i sensi - Un'autobotte è esplosa in autostrada all'altezza di Teano Ovest, nei pressi dell'autogrill, a seguito di un tamponamento; il boato sentito nettamente ... msn.com