Esplode autobotte su A1 riaperte tre corsie tra Capua e Caianello
Tempo di lettura: < 1 minuto Poco dopo le ore 5.00, sulla A1 Milano-Napoli, sono state completamente ripristinate tre corsie di transito nel tratto compreso tra Capua e Caianello, in direzione Napoli. L’intervento si è reso necessario dopo l’incidente avvenuto nella giornata di ieri, all’altezza del km 709, intorno alle ore 17, che ha coinvolto due mezzi pesanti, tra cui una cisterna adibita al trasporto di GPL, causando l’incendio e la successiva esplosione del mezzo che ha danneggiato la carreggiata, le barriere di sicurezza e la zona circostante. Grazie all’intervento delle squadre, circa 50 maestranze e 25 mezzi d’opera, la circolazione è stata riattivata in condizioni di piena sicurezza nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl
Leggi anche: Autobotte di Gpl esplode sull’A1: autostrada chiusa, boato avvertito a chilometri tra Caserta e il Lazio
Inferno di fuoco sull'autostrada A1. Esplode un'autocisterna di Gpl; Incidente sull'A1, esplode autobotte di Gpl a Teano: autostrada chiusa verso Napoli, traffico in tilt [VIDEO]; Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill; Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: chilometri di code per chi è diretto in Puglia Il video.
Autobotte esplode sulla A1 a Teano dopo tamponamento. Autostrada riaperta in serata in entrambi i sensi - Un'autobotte è esplosa in autostrada all'altezza di Teano Ovest, nei pressi dell'autogrill, a seguito di un tamponamento; il boato sentito nettamente ... msn.com
Autobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo - Il tamponamento fra un Tir e un'autocisterna carica di Gpl, le fiamme e quindi l’esplosione. msn.com
Esplode un’autobotte sull’A1: paura all’autogrill di Teano Ovest, non si registrano feriti. Autostrada in tilt- Il video - L’incendio sarebbe scoppiato in seguito a un tamponamento da parte di un mezzo pesante, per poi culminare nell’esplosione ... msn.com
Autobotte di Gpl esplode, autogrill evacuati e autostrada in tilt (VIDEO) - facebook.com facebook
Autobotte esplode sulla A1: l'onda d'urto sfascia le vetrine dell'Autogrill x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.