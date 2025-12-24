Escursionista ferito nelle Alpi Giulie | soccorsi rallentati dal maltempo
Intervento complesso del soccorso alpino nelle Alpi Giulie per un escursionista rimasto ferito durante un’uscita in montagna. L’allarme è arrivato poco prima delle 14 alla stazione di Cave del Predil, attivata dalla Sores su chiamata al Nue 112. L’incidente è avvenuto lungo un sentiero poco sotto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
