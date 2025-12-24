Esce a buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un pirata della strada | morto un 76enne nel Reggiano

Era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un'auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è scappata. Fra le province di Reggio Emilia e Modena sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri dell'auto coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell'investimento a Casalgrande (Reggio Emilia).

