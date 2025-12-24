Esce a buttare la spazzatura e viene falciato da un' auto pirata | morto sul colpo Caccia al conducente

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era uscito in strada a gettare la spazzatura quando è stato travolto da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso, proseguendo la sua corsa. La vittima è un uomo di 76 anni di Casalgrande (Reggio Emilia), che purtroppo non ce l'ha fatta. L'impatto violento l'ha ucciso sul colpo. È accaduto. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Leggi anche: Esce a buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un pirata della strada: morto un 76enne nel Reggiano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

esce buttare spazzatura vieneEsce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada - Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata nella serata di ieri, intorno alle 23, dopo essere uscito per buttare la spazzatura a Casalgrande ... fanpage.it

Esce a buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un pirata della strada: morto un 76enne nel Reggiano - Era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un’auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è scappata. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.