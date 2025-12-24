Esce a buttare la spazzatura e viene falciato da un' auto pirata | morto sul colpo Caccia al conducente
Era uscito in strada a gettare la spazzatura quando è stato travolto da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso, proseguendo la sua corsa. La vittima è un uomo di 76 anni di Casalgrande (Reggio Emilia), che purtroppo non ce l'ha fatta. L'impatto violento l'ha ucciso sul colpo. È accaduto. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada
Leggi anche: Esce a buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un pirata della strada: morto un 76enne nel Reggiano
Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada - Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata nella serata di ieri, intorno alle 23, dopo essere uscito per buttare la spazzatura a Casalgrande ... fanpage.it
Esce a buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un pirata della strada: morto un 76enne nel Reggiano - Era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un’auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è scappata. msn.com
Piedimonte Matese – Furti, esce a buttare la spazzatura e scopre due uomini incappucciati davanti casa. Urla e fuga - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.