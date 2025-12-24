Dicembre è un mese che mette tutti a dura prova. Proprio quando vorremmo lasciarci andare è fondamentale tenere duro e fare maggiore attenzione a come ci si prende cura della pelle del viso. Perché è molto probabile che, abbassando la guardia, si possano fare degli errori beauty durante le feste tali da vanificare mesi e mesi di meticolosa skincare. Troppi indulgi alimentari, mancanza di sonno e routine stravolte sono la ricetta ideale per ritrovarsi con viso gonfio, pelle spenta, segnata e con impurità. Ma la cura del viso, lo sappiamo, premia solo chi è ligio e costante. Errori beauty durante le feste: non struccarsi prima di andare a letto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Errori beauty da non fare durante le feste (per non vanificare mesi di meticolosa skincare)

Leggi anche: Natale antispreco: i 10 errori da evitare durante le feste

Leggi anche: Black Friday 2025, alla skincare virale agli styler per capelli: ecco le migliori offerte beauty da non perdere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli errori (di stile) da non fare durante le feste; Doppia detersione pelle sensibile: gli errori da evitare con il freddo.

Ingestione di corpi estranei nei bambini: gli errori da non fare durante il primo soccorso - Lo fanno senza malizia e percezione dei rischio, ma le conseguenze possono essere gravi. corriere.it

Cosa non fare con il caldo: gli errori da evitare per non mettere a rischio la salute - Durante l’estate, le temperature elevate mettono a dura prova la capacità dell’organismo di mantenere l’equilibrio termico. quotidiano.net

Alcol durante le feste: come evitare di stare male, quanto se ne può bere e cosa non fare - Con l’arrivo delle feste di Natale è anche normale bere qualche bicchiere in più, anche se per quanto piacevole resta una pratica non particolarmente salutare. gazzetta.it

Nicoleta Georgiana Balau. Mathias Fritsche · Now We Are Free. 5 segreti makeup che fanno la differenza negli shooting Dopo gli errori ecco cosa funziona davvero. Quale fai già #reelmakeup #errori #contentcreatorbeauty #beautycreator #luxurymakeup - facebook.com facebook