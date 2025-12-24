Era destinataria di un ordine di carcerazione 30enne trovata e arrestata dalla polizia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha tratto in arresto una cittadina di origini marocchine destinataria di ordine di carcerazione. Nello specifico, operatori del commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

