Il dipartimento di Giustizia ha reso pubblici nuovi documenti relativi all'indagine su Jeffrey Epstein, tra cui dettagli su eventuali viaggi di Donald Trump sul jet del finanziere. Secondo i fascicoli, Trump avrebbe viaggiato almeno otto volte a bordo dell'aereo di Epstein. La pubblicazione di questi fascicoli fornisce ulteriori elementi sulla relazione tra i due e sulla complessità del caso.

Il dipartimento di Giustizia ha diffuso altri fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein. Si tratta di oltre 11.000 tra files, immagini e altri documenti. Lo scrivono i media Usa. Un documento pubblicato oggi è una lettera che sembra essere stata inviata da Epstein a Larry Nassar, il medico della nazionale Usa di ginnastica condannato per abusi contro decine di giovani atlete, mentre era in carcere nel 2019. Nelle lettera c'è un riferimento "all'amore per le giovani donne del nostro presidente" che, all'epoca, era Donald Trump L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Epstein: nuove rivelazioni su Trump. Avrebbe viaggiato almeno 8 volte sul jet del finanziere accusato di pedofilia

