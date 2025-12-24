Nuovo episodio violento a Lecco. Un giovane di 20 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, martedì 23 dicembre, nel piazzale della stazione. I soccorsi sono scattati in codice rosso (massima urgenza) a seguito di un ferimento con “arma bianca”. Ancora in via di ricostruzione l'esatta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Episodio violento in zona stazione: giovane ferito con un coltello

