Epatite C screening gratuito anche per tutto il 2026

Prorogata fino alla fine del prossimo anno l’effettuazione dello screening gratuito per eliminare il virus dell’epatite C. La decisione grazie ad una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale al Diritto alla salute Monia Monni. I relativi test, che riguarderanno la popolazione di età. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Alle Farmacie Comunali di Montevarchi screening gratuito per l’Epatite C Leggi anche: Epatite C in Toscana: screening gratuito a Firenze per le persone fra i 36 e i 56 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Epatite C, screening gratuito anche per tutto il 2026; Screening gratuito per l'Epatite C, ultima seduta venerdì 19 dicembre; Il Laboratorio Control aderisce alla campagna di screening su virus HCV-Epatite C; Screening per l’epatite C, ultima seduta gratuita il 19 dicembre a Pescara. Epatite C, screening gratuito anche per tutto il 2026 - I test sono diretti alla popolazione di età compresa tra i 37 e i 57 anni ... pisatoday.it

Epatite C, screening gratuito in Toscana anche per tutto il 2026 - Lo eseguiranno i medici di famiglia, le associazioni del volontariato e le farmacie pubbliche e private Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. expartibus.it

Screening gratuito per l’epatite C: cos’è e come aderire. Tantissime richieste ma farmacie a corto di test - L’iniziativa in Toscana è aperta ai nati tra il 1969 e il 1989 ed è disponile fino al 31 dicembre 2025. lanazione.it

Non si vede ma si cura. L’epatite C è una malattia causata dal virus HCV, può rimanere asintomatica per anni e causare gravi danni al fegato come cirrosi e tumori. Lo screening è il modo migliore per individuare l'infezione. La trasmissione avviene attrav - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.