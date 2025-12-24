Emma Heming sul Natale e la malattia di Bruce Willis | I momenti che prima portavano gioia oggi sono intrecciati al dolore Con la demenza le festività non scompaiono cambiano

Emma Heming condivide sul suo blog come il Natale sia cambiato dopo la diagnosi di demenza frontotemporale di Bruce Willis. In questa riflessione, l’attrice descrive come i momenti di festa, un tempo fonte di gioia, si siano trasformati in occasioni di forte emozione e riflessione, evidenziando l’importanza di affrontare con sensibilità e consapevolezza le sfide che questa malattia comporta per la famiglia.

