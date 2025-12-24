Il 24 dicembre 2025, a Bergamo, si svolge una messa di Natale organizzata dalla Caritas per sensibilizzare e raccogliere fondi destinati al potenziamento dei servizi di accoglienza per le persone senza dimora. L’evento mira a sostenere l’apertura di nuovi dormitori e a migliorare le condizioni di chi vive in situazioni di emergenza abitativa, contribuendo a una risposta concreta ai bisogni della città.

Bergamo, 24 dicembre 2025 – Una messa per raccogliere offerte a favore delle persone senza fissa dimora. Si rinnova anche quest’anno, la sera della vigilia di Natale, la celebrazione religiosa alla stazione delle Autolinee, per anni ritrovo di clochard e persone in difficoltà. Sarà don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca, realtà da 50 anni in prima linea al servizio del territorio e delle fragilità, a celebrare, a lle 21,30, la messa. “È una tradizione che si rinnova da anni, riscuotendo sempre una grande partecipazione di diverse centinaia di persone, riunite per vivere l’arrivo del santo Natale in un contesto carico di significato – spiega don Trussardi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza senzatetto a Bergamo: la messa di Natale della Caritas finanzia nuovi dormitori

Leggi anche: Caritas, un anno di Unità di strada: 52 persone incontrate e sempre più emergenza senzatetto

Leggi anche: Mano tesa ai senzatetto. Viaggio nell’impegno della ronda della Caritas

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Emergenza senzatetto a Bergamo: la messa di Natale della Caritas finanzia nuovi dormitori; Torna la messa di Natale in stazione a Bergamo: il ricavato ai senzatetto del Galgario.

Emergenza povertà a Bergamo: ogni giorno 150 persone chiedono aiuto - La Caritas potenzia i suoi servizi: decine di docce ogni mattina, centinaia di bottiglie d’acqua distribuite ogni giorno e un punto di sosta pomeridiano sempre affollato BERGAMO – Aria caldissima, ... ilgiorno.it

Assediati dal degrado in galleria Fanzago. A Bergamo l’emergenza senza tetto si è solo spostata - Bergamo – Non si placa la rabbia dei residenti e dei commercianti della galleria Fanzago, a due passi dal centro di Bergamo, per il degrado dell’area a causa della presenza sempre più massiccia di ... ilgiorno.it

Bergamo, senzatetto morto fuori dalla chiesa. Il suo posto rioccupato la sera stessa della tragedia. Don Biaggi: «Ci sentiamo ancora più impotenti» - Una manciata di parrocchiani prega nella penombra e una nenia fa da sottofondo all’andirivieni di via Locatelli. bergamo.corriere.it

Banksy rivendica una nuova opera a Londra: un murale sui senzatetto sotto il grattacielo del Centrepoint L’artista di Bristol conferma su Instagram l’autenticità dell’opera apparsa a Tottenham Court Road, denunciando l'emergenza abitativa nel Regno Unito L’ - facebook.com facebook