Emergenza idrica Aica condivide le osservazioni della Corte dei Conti
Aica interviene dopo il referto della Corte dei Conti sulla gestione dell’emergenza idrica in Sicilia, dichiarando la piena coerenza della propria azione con le osservazioni e le raccomandazioni dell’organo di controllo.Secondo Aica, il documento della Corte fotografa con chiarezza una crisi che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
