Emergenza idrica Aica condivide le osservazioni della Corte dei Conti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aica interviene dopo il referto della Corte dei Conti sulla gestione dell’emergenza idrica in Sicilia, dichiarando la piena coerenza della propria azione con le osservazioni e le raccomandazioni dell’organo di controllo.Secondo Aica, il documento della Corte fotografa con chiarezza una crisi che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

emergenza idrica aica condivide le osservazioni della corte dei conti

© Agrigentonotizie.it - Emergenza idrica, Aica condivide le osservazioni della Corte dei Conti

Leggi anche: Manovra, vertice a Palazzo Chigi. Osservazioni Bankitalia e Corte dei Conti

Leggi anche: Cantieri per la nuova rete idrica, l'Aica accetta le dimissioni del direttore dei lavori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

emergenza idrica aica condividecrisi idricacrisi idrica L’Aica, ossia l’azienda idrica dei comuni agrigentini, ribadisce la piena coerenza con... - L’ Aica, ossia l’azienda idrica dei comuni agrigentini, ribadisce la piena coerenza con le criticità e raccomandazioni evidenziate dal referto della corte dei Conti – sezione di controllo per la ... msn.com

Emergenza idrica nella Nurra, FI: «Recuperiamo i pozzi dell'ex Sir» - Di fronte alla grave emergenza idrica la segreteria di Forza Italia a Porto Torres propone un protocollo operativo straordinario, condiviso con le amministrazioni comunali, la Regione, le associazioni ... unionesarda.it

Crisi idrica, la Regione Puglia dichiara lo stato di emergenza - Lo ha fatto approvando il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025- rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.