Emanuele Stefano Carbonelli nominato direttore generale di Artigiancassa

Il consiglio di amministrazione di Artigiancassa, riunitosi ieri, ha nominato Emanuele Stefano Carbonelli direttore generale. La nomina arriva a seguito dell’acquisizione, da parte di Mediocredito Centrale e AGART, dell’intermediario finanziario BGA avvenuta lo scorso 17 dicembre che ha dato il via alla nuova Artigiancassa. Artigiancassa mira ad affiancare e supportare il settore degli artigiani e delle micro, piccole e medie imprese, proponendo finanziamenti a medio e lungo termine destinati, tra l’altro, alla crescita, all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione. “Abbiamo davanti una sfida importante per sostenere il rilancio del Made in Italy, che rappresenta l’Italia del fare, fatta di competenze, tradizioni ed eccellenze territoriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

