Emanuela e Riccardo raccontano la loro esperienza a Premilcuore, dove da anni convivono con le difficoltà della strada che collega il podere Pantano alla provinciale del Rabbi. Nonostante gli sforzi, il percorso rimane spesso inagibile, isolandoli durante le festività. Questa testimonianza evidenzia le sfide quotidiane di chi vive in zone rurali, dove l’accessibilità rappresenta ancora un problema persistente.

Premilcuore (Forlì), 24 dicembre 2025 – “Quando nel 2012 siamo arrivati da Roma al podere Pantano, i 250 metri di strada non asfaltata che ci distanziano dalla strada provinciale del Rabbi, erano abbastanza agibili. Poi l’alluvione del maggio 2023 e le bombe d’acqua del giugno 2024, con relative frane di terra e fango, l’hanno resa praticamente un fosso”. A raccontare sono Emanuela Sola e il compagno Riccardo Fois, entrambi 45enni, romani di provenienza e ormai premilcuoresi d’adozione e residenza: coltivano 5 ettari del loro podere a 4 chilometri da Premilcuore. Lei è anche un esperta di erbe spontanee, lui gestisce un canale YouTube dedicato alle auto d’epoca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emanuela e Riccardo, Natale ancora nel fango: “Strada spesso inagibile, resistiamo quassù soli”

