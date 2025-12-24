Nel clima raccolto della cena di Natale, andata in scena mercoledì sera al J-Museum, John Elkann ha scelto di parlare alla Juventus senza filtri né giri di parole. Un intervento pensato più per rafforzare l’identità che per celebrare una ricorrenza, con il museo bianconero a fare da cornice simbolica a un discorso che ha guardato al passato per indicare la direzione futura. Elkann ha insistito su un concetto chiave: conoscere la storia della Juventus non è un esercizio nostalgico, ma una responsabilità per chi oggi ne indossa i colori. Farne parte significa contribuire ogni giorno a un progetto collettivo, in cui nessun ruolo è marginale e la vittoria non è un’ossessione, bensì la naturale conseguenza del lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Elkann parla alla Juventus: identità, unità e ritorno alla vittoria

Leggi anche: Juventus: dal no di Elkann alla vittoria a Bologna

Leggi anche: Juventus, clima di unità alla cena di Natale: Elkann elogia Spalletti e prepara un discorso per il club

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Elkann: ‘Continuiamo a essere impegnati nei confronti della Juventus' - È in corso una vera e propria battaglia per il controllo societario tra la storica proprietà Agnelli- it.blastingnews.com

Juventus, Balzarini: ‘Risposta non diretta di Elkann a Tether, decide Exor’ - La Juventus ha vissuto mesi di profondi cambiamenti a livello societario, ma una certezza resta immutata: la proprietà. it.blastingnews.com

Juventus, John Elkann conferma l’impegno nel club - L’amministratore delegato di Exor nel giorno dell’assemblea dei soci bianconeri: «Non venderemo delle quote». lettera43.it

John Elkann parla alla Juventus: "State diventando un gruppo, uniti possiamo tornare a vincere" x.com

Salvini parlando di Elkann e della #Juventus dice che " quella famiglia lì di danni in Italia ne ha fatti tanti." Più di quelli che ha fatto il sig.ministro ..... credo sia impossibile - facebook.com facebook