Elkann Juve, la proprietà blinda il club alla cena di Natale: vicinanza alla squadra, accelerata sulla rinascita e no secco alla cessione. Tra le teche scintillanti che custodiscono la storia gloriosa e i trofei centenari del club, ieri sera è andato in scena un momento cruciale per definire le strategie del presente e del futuro bianconero. La tradizionale cena di Natale, allestita nella suggestiva cornice del J Museum all’interno dell’Allianz Stadium, non è stata soltanto una piacevole occasione conviviale per lo scambio degli auguri tra i giocatori, le loro famiglie, lo staff tecnico e la dirigenza schierata al gran completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Elkann Juve, ieri la cena di Natale al J Museum: i tre segnali importanti mandati dalla proprietà a tutto l'ambiente. Cosa è successo

