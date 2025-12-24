Nel sesto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, edizione speciale anticipata a mercoledì 24 dicembre, Lalla vi fornirà una guida da scaricare sul funzionamento degli elenchi regionali per il ruolo. Vi spiegherà tutto. Iscriviti entro mercoledì ore 12. All’interno troverai le istruzioni per il download. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo: come funzioneranno. Lalla vi spiegherà tutto nell’edizione speciale della newsletter “Diventare insegnanti”

Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo: come funzioneranno. Lalla vi spiegherà tutto nell’edizione speciale della newsletter “Diventare insegnanti”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza; Elenchi regionali per il ruolo: come funzioneranno. Lalla vi spiegherà tutto nell'edizione speciale della newsletter Diventare insegnanti; Elenchi regionali idonei Concorsi per Docenti: il Ministero presenta il Decreto ai sindacati, ecco tutte le novità; Graduatorie GPS 2026, elenchi regionali per il ruolo, concorso PNRR3: quali notizie sono attese questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI.

Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza - Le immissioni in ruolo del personale docente, dall'anno scolastico 2026/27, saranno realizzate con un nuovo strumento di assunzione che punta a massimizzare l'incontro tra posti disponibili e candidat ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo: come funzioneranno. Lalla vi spiegherà tutto nell’edizione speciale della newsletter “Diventare insegnanti” - Nel sesto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, edizione speciale anticipata a mercoledì 24 dicembre, Lalla vi fornirà una guida da scaricare sul funzionamento degli elenchi region ... orizzontescuola.it

UIL Scuola: Negli elenchi regionali 2026-2027 necessario includere anche gli idonei ai concorsi straordinari - Il 16 gennaio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è svolta una riunione di informativa sindacale avente ad oggetto la costituzione degli elenchi regionali finalizzati alle immissioni i ... rietinvetrina.it