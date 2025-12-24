La Savino del Bene Scandicci si avvia verso un cambio significativo nel ruolo di opposto al termine della stagione, una scelta che inciderà in modo profondo sull’identità tecnica della squadra. È infatti definito il futuro di Ekaterina Antropova, che lascerà la Toscana dopo anni da protagonista per iniziare una nuova avventura nel campionato turco dove raggiungerà le compagne di squadra in Nazionale Alessia Orro e Miriam Sylla. L’opposta azzurra ha già firmato con l’Eczac?ba?? Dynavit, uno dei club più potenti d’Europa. L’addio di Antropova rappresenta la chiusura di un ciclo per Scandicci. La sua crescita è stata parallela a quella del club, che grazie anche al suo contributo è riuscito a consolidarsi stabilmente ai vertici della Serie A1, sulla scena europea e ha conquistato da poco il titolo di campione del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ekaterina Antropova saluta Scandicci a fine stagione, al suo posto l'idea è Kiera Van Ryk

