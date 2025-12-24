Effetto nuovo regime sulla Cbs i migranti sono argomento tabù

Con l'entrata in vigore del nuovo regime alla CBS, si osserva un cambiamento nelle linee editoriali, con particolare attenzione alla gestione di alcuni temi sensibili. In questo contesto, i migranti sono diventati un argomento di discussione limitata o evitato, riflettendo le nuove direzioni editoriali adottate dal gruppo, ora sotto la guida di David Ellison e influenzato da nuove strategie di comunicazione.

Come purtroppo prevedibile, dilaga l’effetto “nuovo regime” alla Cbs. Affidata dal nuovo proprietario del gruppo Paramount Skydance, David Ellison, alle mani Trump friendly dell’opinionista e fondatrice del sito The Free . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

