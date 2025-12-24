Ecco l' albero di Natale di Piazza del Popolo a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2025 Le immagini dell'albero di Natale di Piazza del Popolo a Roma. È illuminato da oltre 100mila led di Acea. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
L'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo a Roma
