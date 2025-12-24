Ecco l' albero di Natale del Vaticano a Piazza San Pietro – Il video

(Agenzia Vista) Vaticano, 24 dicembre 2025 Le immagini dell'albero di Natale del Vaticano a Piazza San Pietro. Si tratta di un abete rosso alto 25 metri donato dalla Val d'Ultimo in Alto Adige. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

Ecco l'albero di Natale del Vaticano a Piazza San Pietro – Il video - (Agenzia Vista) Vaticano, 24 dicembre 2025 Le immagini dell'albero di Natale del Vaticano a Piazza San Pietro. open.online

Vaticano, l'accensione dell'albero di Natale e del presepe in piazza San Pietro - Il tradizionale grande albero di Natale e il presepe sono stati inaugurati oggi con l’accensione delle luci in piazza San Pietro, in Vaticano. repubblica.it

Innalzato l'albero di Natale in piazza San Pietro in Vaticano

