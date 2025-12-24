Il TOTW 15 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 24 Dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nel quindicesimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Francisco Conceicao, del difensore Josip Stanisic, dell’attaccante Moise Kean e dell’attaccante Talisca. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 TOTW 15 Elenco Carte Speciali Della Quindicesima Squadra Della Settimana

